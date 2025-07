Horváth Tamás: „Úgy izgultam, mint az első alkalommal” – teltház előtt ünnepelte 10. Budapest Park-koncertjét

Horváth Tamás már több mint 13 éve van jelen a magyar zenei életben, de állítása szerint még mindig formálódik:

Sosem tudatosan építettem a dalaimat és a hangzásvilágot. Ahogy változik az ember, úgy a zenéje is. Mélyülünk az idővel, én is így érzem, és egy dolgot ígérhetek: tiszta szívvel és őszintén adom azt, amit eddig is. Önazonos leszek, ezen dolgozom minden egyes nap

– vallja az énekes.

Fontos barátságot kötött Kowával

Az elmúlt évtized során számos művész volt rá hatással – köztük két ikonikus név is: „Most tavasszal volt szerencsém Ákos stúdiójában vendégeskedni. Rengeteg szakmai tippel látott el. Majkától is sokat tanultam, persze nagyon jó barátok is vagyunk” – árulta el.

Különösen fontos számára a Kowalsky meg a Vegával való együttműködés is:

„A szívem egyik legfontosabb együttműködése a közös dalunk. Fantasztikus ember a Kowa, és nem titok, hogy már dolgozunk a következő nagy dobásunkon. Az a fajta üzenet, amit próbál átadni, nagyon különleges ma Magyarországon” – szögezte le Tomi.

Mit hoz a jövő?

Ami pedig a jövőt illeti? A recept ugyanaz marad: szívből, őszintén.

"Nagyon sok emberrel találkoztam az elmúlt tizenévben, és végtelenül hálás vagyok, hogy mindenkitől volt mit tanulnom. Szeretem megnézni a nagy produkciókat, mert szakmailag folyamatosan lehet fejlődni” – jegyezte meg az énekes.

Horváth Tamás számára ez a koncert nemcsak egy jubileum volt, hanem egyfajta lezárása és újrakezdése is egy korszaknak. A tíz év, tíz este és tíz koncert mögött ott van minden pillanat, amit zenében és közönséggel együtt megélt.