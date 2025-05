Nem hiszed el, mit varratott magára Horváth Tomi rajongója!

Finoman szólva sem mindennapi videó került fel Horváth Tomi Instagram-oldalára, a zenész követői pedig azóta is csak kapkodják a fejüket.

Horváth Tomi: „Elsőre nem tűnt meggyfának”

A legutóbbi Horváth Tomi-koncert után egy fiatal nő odalép az énekeshez, és megmutatja az alkarját – rajta egy különleges, elsőre talán nehezen értelmezhető tetoválással. Nem szöveg, nem minta, nem portré – hanem egy hangsáv. És ez nem csupán látványos díszítés, hanem egy hangos tetoválás: ha a megfelelő applikációval beolvassuk a tetkót, elkezd szólni Horváth Tomi Meggyfa című dala!

Horváth Tomi énekes először kissé értetlenül nézte a nonfiguratív mintát, de miután leesett neki, hogy egy valódi hangsávval van dolga, azonnal előkapta a telefonját, és megpróbálta beolvasni. A kísérlet sikeres volt – a tetoválás „megszólalt”. Tomi reakciója az őszinte döbbenet és öröm volt. Elmondása szerint nemcsak az lepte meg, hogy a módszer valóban működik, hanem az is, hogy valaki ennyire komolyan veszi a rajongást.

Ott van, ott van! Hatalmas megtiszteltetés. Elsőre nem tűnt meggyfának!

– jegyezte meg örömében és lenyűgözve a zenész, majd az élmény megkoronázásaként aláírta a rajongó karját – feltehetően ez a kézjegy is hamarosan végleges tetoválássá válik, kiegészítve az immár „beszélő” testdíszt.

„Egy ilyen fantasztikus előadó megérdemli”

A kommentelők azóta is áradoznak, és cseppet sem tartják meggondolatlannak az örökkévalóságig hordozni az énekes dalát:

Egy ilyen fantasztikus előadó megérdemli!

Egy másik kommentelőt pedig lenyűgöz maga az ötlet:

Zseniális ötlet, és még működik is!

– olvashatók a hozzászólások. Sokan bevallották, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy egy hangfájlt is lehet így tetoválni, de most komolyan elgondolkodtak rajta, hogy ők is valami hasonlót csináltatnak.

A Meggyfa valószínűleg nem véletlenül lett a választott dal: a lírai szerzemény sokak számára jelent érzelmi kapaszkodót, emléket vagy egyszerűen csak egy kellemes hangulatot. És hogy a tetoválás mennyire lesz időtálló? Egy biztos, a dal pedig most már szó szerint is beleégett valakinek a bőrébe.