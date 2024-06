Horváth Tomi lebuktatta magát, újra megnősült

Az biztos, hogy a népszerű énekes megadja a módját a házasságnak, még akkor is, ha nem először házasodik. Horváth Tomi ugyanis harmadjára is feleségül vette Andikát, hol máshol, mint a Maldív-szigeteken, ahol az első két alkalommal is.

Horváth Tomi felesége harmadjára is hozzáment az énekeshez. (Fotó: Life)

Horváth Tomi megint oltár elé állt

Még csak június van, de harmadjára is luxusutazásra vitte feleségét az énekes. Horváth Tomi és Andika szenvedélyes utazók, vannak olyan egzotikus helyek, méregdrága úti célok, ahová rendszeresen visszajárnak. Ilyen az átlagembernek megfizethetetlen Maldív-szigetek is, ami alsó hangon fejenként 2 millió forint, és ők olyan szerencsések, hogy idén már másodjára utaztak a paradicsomi szigetek luxusába. Persze érthető a kötődésük, a hely nem csak elképesztően gyönyörű, de számukra érzelmi jelentősége is van. Ugyanis 2022-ben, öt évvel az első itteni esküvőjük után ugyanazon a helyszínen megerősítették fogadalmukat.

„10 éve együtt ebből a fele már házasságban. Megjártunk csúcsokat és mélységeket” – írta két éve Instagram-posztjában Horváth Tomi, majd folytatta:

5 éve ezen a napon, ezen a szigeten mondtunk igent erre a szövetségre, azóta napról-napra csak erősödik az iránta érzett szerelmem. 10 év szép, kerek szám, ezért most újra feleségül veszem.

Úgy látszik, nem tudnak betelni esküjük megerősítésével, mert az énekes posztjából kiderült: harmadjára is oltár elé álltak. A követők azonnal gratuláltak is:

Szívből kívánok nektek nagyon sok boldogságot még nagyon sokáig!