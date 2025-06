Sokáig várt rá, de végre megérkezett – nagy örömmel jelentette be a hírt Törőcsik Franciska!

Törőcsik Franciska, nem túlzás kijelenteni, jelenleg a karrierje csúcsán áll: az utóbbi években szinte kivétel nélkül brillírozott, azonban, a Hogyan tudnék élni nélküled? című, Demjén Ferenc slágerein alapuló zenés vígjáték minden képzeletet felülírt. A film sorra döntötte meg a nézettségi rekordokat, és továbbra is nagy sikerrel fut a mozikban. Franciska továbbá szerepelt a TV2 Hunyadi sorozatában is, melynek esetleges folytatását a nézők már most tűkön ülve várják, valamint befejezte a Magyar menyegző című film forgatását, amely iránt ugyancsak nagy az érdeklődés.

Újabb örömhírt jelentett be Törőcsik Franciska Fotó: Máté Krisztián

A színésznő a közösségi oldalán gyakran nyújt betekintést a követőinek a szakmai életébe, vagy avatja be őket abba, hogy éppen milyen projekttel foglalkozik, de magánjellegű tartalmakkal is előrukkol időnként. Így történt ez a minap is: ekkor Franciska arról számolt be, hogy végre megérkezett, amire már oly régóta várt.

Igaz, ezek a fotók nem most készültek, hanem pár hónapja Bariban és környékén, de mivel analóg fotók, várni kellett rájuk, csakúgy, mint minden igazán jó dologra az életben…

– írta meg az Instagram-posztjában a színésznő, az említett fotók társaságában, amelyekkel sikeresen levette a lábáról a rajongóit.

Festői képek! Árad belőlük az igazi dél-olasz életérzés

– jegyezte meg az egyik kommentelő.

A jó dolgokra tényleg érdemes várni!

– helyeselt egy másik rajongó.

Csodaszép fotók!

– áradozott egy újabb követő.

Mutatjuk is a mesés felvételeket!