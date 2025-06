„Egy pillanatra azt hittem, Gal Gadot” – Hunyadi Donatella szexi fotói lélegzetelállítóak

Látványos fotózáson vett részt Kiszel Tünde meseszép lánya, Hunyadi Donatella. Az énekesnőként is ismert modell, aki a Dancing With The Starsban is bizonyított, menyasszonyként, valamint elegáns és szexi vendégként is pózolt az esküvői miliőt életre keltő fotózáson.

Fotó: Ladóczki Balázs

Donatella több fotót és egy werkvideót is megosztott a közösségi oldalán, ahol egymást érték a rajongók dicsérő hozzászólásai. Íme néhány:

„Egy pillanatra azt hittem, Gal Gadot! Jó képek lettek!”

„Szia, kedves Donatella! Káprázatos vagy, nagyon szerencsés a modell srác!”

„Nagyon szép vagy és gyönyörű és csinos! Jók lettek a képek!”

Neked melyik a kedvenc fotód az alábbi galériából?