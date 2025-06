„Én gyűjtöm a férjeket” – így még nem láttad a Házasság első látásra exeit

„Aki szerencsés a játékban, szerencsétlen a szerelemben.” – írta Tolsztoj a Háború és békében. De vajon mennyire igaz ez a Házasság első látásra című reality három egykori feleségére? Ismerős arcok új terepen: Judit, Orsi és Renáta a péntek esti Szerencsekerék három játékosa. Az egykori feleségek gyakori szereplői a sajtónak, írtunk már Judit Mr. Szabival való harcáról, és Renáta udvarlóiról is. Orsi kétes románcáról is hallhattunk a műsor pszichológusával, később pedig komoly kapcsolatáról olvashattunk, amelyben már a gyermekvállalás gondolata is megfogalmazódott.

A Házasság első látásra több szereplője is próbára teszi magát a péntek esti Szerencsekerékben

Így még sosem láttad őket

A Szerencsekerék pénteki adásában teljesen új környezetben találkozhatunk az egykori feleségekkel, akik Kasza Tibi kérdéseire sztoriznak. Geri egykori felesége, Renáta például egy megalázó randiszituációját mesélte el.

Beültünk egyébként egy italt meginni, és akkor közölte, hogy vizet kérjek

– mesélte a csinos lány a kínos élményt. Kasza Tibi döbbenten kérdezett rá, hogy mégis hova jár, hol keresi ezeket a palikat. „Nem keresem, az a baj, hanem úgy jönnek” – védekezett Renáta.

Lapozzunk! Jöhet is a következő. Én gyűjtöm a férjeket

– mondta félig viccesen Judit, utalva rá, hogy eddig az összes férjével valamilyen módon meggyűlt a baja.

S hogy Orsi, a tűzoltó Zoli exfelesége milyen történettel rukkol elő? Kiderül a péntek esti Szerencsekerékből a TV2-n!