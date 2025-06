Hajas László a házasságáról vallott

Hajas László és felesége, Judit csaknem három évtizede szeretett egymásba, idén pedig már a huszadik házassági évfordulójukat ünneplik. S hogy van-e féltékenység? Erről beszélt most a mesterfodrász.

Csaknem harminc éve, hogy Hajas László felesége oldalán boldog (Fotó: Szabolcs László)

Szebbnél szebb lányokat méricskél Hajas László

Korábban elmesélték, a kapcsolat nem indult zökkenőmentesen: az első randi után Judit majdnem szakított is, de végül elnyerték egymás bizalmát, ami azóta is töretlen! Hajas László éppen a Miss World Hungary – Magyarország Szépe nevű szépségversenyen zsűrizik: több száz jelentkezőből választották ki a húsz legszebb lányt, akik a napokban indulnak egy kéthetes felkészítő táborra. Az eseményen ott lesz a mesterfodrász is, illetve a június 22-i döntőben is, amit a Duna közvetít élőben.

S hogy mit szól ahhoz a felesége, hogy szebbnél szebb lányok veszik körbe?

Abszolút nem féltékeny a feleségem, abszolút megbízik bennem!

– szögezte le a Metropol kérdésre Hajas László, aki elismerte, fodrászkarrierje során is rendre nőkkel dolgozik, de ez a szakmája, nem tévesztendő össze a magánélettel. De hogy ő maga féltékeny típus-e?

„A feleségemre? Persze!” – vágta rá nevetve, ami csak azt támasztja alá, több évtized után is hőn szereti a párját, akivel egy közös fiuk született, Dávid.

Szőke vagy barna?

A felesége hajából kiindulva, Hajas László esete a szőke hajszín, ám a szépségverseny zsűritagjaként nem a szín a döntő nála. Mint korábban elmondta, nála az első szempont, hogy „az arc arányai jók legyenek”, de természetesen a hölgyek frizuráját is értő szemmel vizsgálta.

„Sok szép hosszú hajú lány van a mezőnyben, de az egyenletes hossz ki tud nyúlni, sokat segítene, ha fokozatosság lenne belevágva. Egyetlen egy lánynak egyébként már levágtam a haját, maradt még tizenkilenc” – viccelődött a mesterfodrász, akinek nem kerülte el a figyelmét, hogy a legtöbb lány, akárcsak tavaly, idén is sötétbarna hajú. A Magyarország Szépe 2024-es versenyét Katzenbach Andrea nyerte, szintén barna hajú lány. Ám az idei mezőnyben van néhány szőkeség is, és ők is reménykedhetnek, a legutóbbi Miss World győztes, a cseh Krystyna Pyszková is szőke hajú…