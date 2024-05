Családbővítésről vallott Hajas László: „Ha jön, nagyon örülök neki”

A legszebb lányról dönt Hajas László

A Miss World Hungary 2024 kilétéről szakmai zsűri dönt majd, köztük van az előző év győztese, Hacsi Boglárka, a versenyigazgató Sarka Kata és Rogán Cecília, a milliárdos üzletember Jákob Zoltán és a mesterfodrász Hajas László is. Utóbbi a Metropolnak azt is elárulta, hogy az értékelésnél a harmonikus megjelenés mellett az egyik legfontosabb kritérium számára a hajkorona: mint mondja, egy ápolt haj arról árulkodik, hogy a lány igényes, ad az alakjára, arcbőrére is. S épp az ellenkezője is igaz: ha slampos frizurával mutatkozik egy hölgy, az számára az egész megítélésére hatással van.