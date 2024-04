Hajas László: Bármikor várható az unoka

Komoly tervekkel vágott neki évekkel ezelőtt a sztárfodrász, hogy megírja az életét. Minden nem kerülhet bele, mert akkor sorozatot kellene írnia, például a hódításai miatt, hiszen mindig is sikeres volt a nők körében Hajas László.

Hajas László élete már eddig is bővelkedett a kalandokban - Fotó: archív / hot magazin

"Ezt állítják rólam, de én már nehezen emlékszem vissza" – mondta erre nevetve a mesterfodrász a hot! magazinnak. – "Az biztos, hogy a hosszabb kapcsolataimat megemlítem majd."

Az egyik meghatározó kapcsolat az életében az első felesége volt, akiről nem nagyon hallani.

"Természetesen róla is lesz szó, hiszen része volt a fiatalságomnak, része volt az életemnek" – mondta röviden.

Hajas László fiát már kiskorában érdekelte a pénz

Lesznek persze vidám történetek is a könyvben, egy ilyet Laci el is mesélt nekünk:

"Hiszek benne, hogy a Jóisten előre megírja az utunkat. Dávid fiam most közgazdász mesterképzésre jár, de már kiskorában érdekelte a pénz. Amikor kisfiú volt, mindig nagyon helyesen mondta, hogy „Adjál 100 forintot!” Vagy amikor bementünk például egy játékboltba, és megtetszett neki valami, akkor azt mondta: „Apuka, ezt majd megadom a spórolt pénzemből, ha hazaértünk!” Persze sosem kaptam meg" – emlékezett vissza mosolyogva az édesapa.

Az emlékek mellett a jelenre és a jövőre is kitért, hiszen Orsi lánya tavaly férjhez ment, és volt motokrossz­versenyző párjával boldogan él Kecskeméten.

"Orsiéknál időben már nagyon aktuális a gyermekkérdés, de nem tudjuk, hogyan alakul.

Bármikor várható; én azt mondom, a Jóisten majd rendezi ezeket a dolgokat.

Bármi megtörténhet, meg az ellenkezője is" – zárta a gondolatait titokzatosan Laci.