Tom Cruise és Ana de Armas – a két színészt az utóbbi időben egyre többször látták egymás társaságában, és nem csak azért, mert éppen valamilyen közös filmen dolgoznak. Együtt ünnepelték a színésznő születésnapját, és a Valentin-napot is közösen töltötték.

Nem titkolózik tovább a színésznő: megtörte a csendet Tom Cruise-ról (Fotó: JUNG YEON-JE / AFP)

Bár egyelőre egyik fél sem erősítette meg, hogy egy párt alkotnak, a fentiek alapján ehhez talán nem sok kétség fér. Ana de Armas nemrégiben egy tévés interjút adott, ahol megerősítette, Tom Cruise-zal azt tervezik, hogy a közeljövőben is aktívan jelen lesznek egymás életében, jelentsen ez bármit is... A Good Morning America című műsorban a színésznő beszélt az új filmjéről, de természetesen szóba került a Tom Cruise-zal való kapcsolata is.

És hallom, hogy egy másik nagy sztárral dolgozol együtt, ő maga is kaszkadőrmester, Tom Cruise. Egy másik projekten, aminek köszönhetően újabb őrült kaszkadőrmutatványokat fogsz csinálni?'

– tette fel akérdést Michael Strahan műsorvezető.

„Mire gondolsz?” – kérdezett vissza Ana, és kitört belőle a nevetés.

Nem volt elég a Ballerina című film? Még többet akarsz?

– viccelődött a műsorvezető, amire a kolumbiai színésznő azt válaszolta, nagyon jó móka volt, és imádta az új filmje forgatását.

Ezt követően a beszélgetés rátért a Top Gun sztárjával való kapcsolatra, amire sejtelemes választ adott Ana.

„Határozottan sok mindenen dolgozunk, nem csak egy, hanem több projekten is, (Doug Liman és Christopher McQuarrie rendezőkkel). És annyira izgatott vagyok” – mondta Ana Tom Cruise-ról.

A színésznő először februárban, egy londoni éjszakai kiruccanáson mutatkozott együtt a Mission: Impossible-filmek sztárjával, egy bennfentes azt mondta a People-nek, az ügynökeikkel vacsoráztak, hogy „megvitassák a jövőbeli lehetséges együttműködéseket”. Ám nem telt el sok idő, és a rajongók azt találgatták, hogy vajon többről lehet-e szó közöttük munkakapcsolatnál, és ennek kapcsán Ana de Armas továbbra is titkolózik – írja a Metro.

Videón a színésznővel készült interjú: