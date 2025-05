Tűzforró: apró bikiniben szelfizett Mihályfi Luca

Mihályfi Luca és Hegyes Berci mögött húzós hónapok állnak. A szerelmesek ugyanis épphogy kipihenhették Dancing with the Starsos fáradalmaikat, amikor máris jött a következő felkérés és a vele járó "nehézség". A táncos showműsor után ugyanis a páros A Nagy Duettben is megmérettette magát, ahol végül a rajongóik a harmadik helyig repítették őket.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci a Dancing után A Nagy Duettben is teljesítettek Fotó: Szabolcs László

A munka persze ezek után sem ért véget, főként Luca számára, aki épp azon van, hogy igazán beindítsa énekesnői karrierjét, amelynek érdekében nemrég egy új dallal jelentkezett. Az Adios névre hallgató szerzeményhez ráadásul egy szexi videóklip is társult, tehát a fiatal szépség kitett magáért, ami után igazán érkezhetett a jól megérdemelt pihenés.

Nem csoda tehát, hogy Luca és Berci fogta magát, és rohanós hétköznapokból kiszakaldva üdülni mentek. Ezt pedig Luca közölte is rajongóival, méghozzá egy vadító fotón keresztül: