„Bomba vagy” – nem akárki bókolt a szexi Mihályfi Lucának

Az elmúlt hetekben izgalmas „utazáson” vett részt Mihályfi Luca és Hegyes Berci, hiszen a pár szerepelt A Nagy Duettben, sőt a műsort a harmadik, bronzérmes helyen zárták.

Nem akárkitől kapott elismerő szavakat Mihályfi Luca (Fotó: Szabolcs László)

A sármos táncos a produkció döntője után a Metropolnak elmondta, sajnálja, hogy vége A Nagy Duettnek, mert egy kis pihenő után folytatná a műsort. A szexi énekesnő is egyetértett szerelmével, ám ő nagyon elfáradt, és már vágyott arra, hogy visszamehessen zenélni. Ez a kívánsága pedig most valóra vált, hiszen megjelent az új zenéje.

Mihályfi Luca az Adios című számáról a minap az Instagram-oldalán tett közzé egy rövid felvételt, ám most fotókat is mutatott a videóklip forgatásának kulisszatitkairól. A képeken szexi bőrszerkóban látható, a háttérben pedig egy lángoló autó is feltűnik.

