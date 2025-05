Ajjaj! Külföldön került slamasztikába a népszerű énekespár

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina párosa határon túl is nagy népszerűségnek örvend! Az elmúlt hetekben Dél-Amerikát hódították meg, az ott élő magyarok előtt léptek fel. Nem ez az első eset, hogy külföldi turnén vesznek részt. A korábbi útjaik egy-egy szegmensét videóklipben is megörökítették. Most is ezt tervezték…

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina dél-amerikai turnén varázsolta el a magyar közönséget, a tengerentúlon ünnepelte születésnapját az operaénekes Fotó: Facebook

Leblanc Győző: „Ilyen tehetséges primadonnával még nem találkoztam!”

„Tavaly Arizonában a Meseautó című dalunkhoz forgattunk látványos klipet, előtte pedig a sydney-i operaház lépcsőjén rögzítettünk képkockákat. Ezúttal sem szerettük volna kihagyni ezt a lehetőséget. A Szerelem himnusza című Edith Piaf-dalt dolgoztuk fel duettben még itthon, és sokat gondolkoztunk, hogy a dél-amerikai út melyik állomásán videózzunk hozzá. Végül a Rio de Janeiró-i, A Megváltó Krisztus szobrára esett a választásunk. Mindkettőnknek bakancslistás tétel volt látni a több mint harminc méter magas monumentális műalkotást” – taglalta Leblanc Győző a Metropolnak nyilatkozva. Majd jókedvűen felidézte:

„El lehet képzelni a jelenetet: én fehér szmokingban, fehér lakkcipőben, lila nyakkendővel. Krisztina hosszú estélyi ruháját pedig szatyorban vittük fel magunkkal, hogy majd ott átöltözik egy mosdóban… Ám annyi volt a turista, hogy még egy jó fotót sem tudtuk készíteni, amin ne lett volna több tucat ember. Így a forgatás meghiúsult” – ismerte el az operaénekes, majd kihangsúlyozta, a dél-amerikai koncertturnéjuk nyújtotta élmény így is megismételhetetlen volt!

Az énekespár számára bakancslistás tétel volt látni a monumentális műalkotást, ám a tömeg miatt esélytelen volt, hogy klipet forgassanak a lábánál Fotó: Szeredy Krisztina

„Már gyerekkoromban is áhítattal néztem édesapám egyik útikönyvében a Rio de Janeiró-i Krisztus-szobrot. Kiderült, Krisztinának is bakancslistás tétel volt látni: életünk álma és vágya valósult meg, amikor megpillantottuk” – idézte fel az énekes.

Krisztina mellett nem lehet unatkozni

– ismerte még el Leblanc Győző, aki néhány napja a Borsnak adott élménybeszámolót. Most így méltatta partnernőjét:

„1975 óta vagyok a pályán, és bátran mondhatom, ilyen tehetséges, szuggesztív primadonnával még nem találkoztam!” – bókolt, s reméli, jövőre új földrészt hódíthatnak meg közösen.