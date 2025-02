Külföldön lábadozott műtétei után az imádott operaénekesnő

A tavalyi év megpróbáltatásai után jól indul az év Szeredy Krisztina operaénekesnő számára. Az előadóművész Dubajban töltődött fel, erről mesélt most a Metropolnak.

Szeredy Krisztina Dubajban töltődött fel (Fotó: Facebook)

„Az orvos receptre írta fel, hogy utazzak!” – Szeredy Krisztina Dubajban gyógyult

Ahogy azt korábban a Bors is megírta, tavaly Szeredy Krisztina balesetet szenvedett: egy olaszországi utazáson leesett egy szikláról, könyöke szilánkosra tört. Műteni kellett, az operáció során fémeket helyeztek el a karjában, ami megkeserítette a mindennapjait. Végül február legelején, a vártnál hamarabb orvosa úgy döntött: el lehet távolítani a segédeszközt. A lábadozás pedig igencsak jól telt…

„Az orvos receptre írta fel, hogy utazzak!” – kezdte lapunknak nevetve az elismert énekesnő, aki szót fogadott az „utasításnak”, és meg sem állt Dubajig.

„A vasak kiszedésére egy keddi napon került sor, szombaton Leblanc Győzővel még énekeltünk egy bálban, vasárnap pedig már a repülőn ültem” – sorolta mosolyogva a művésznő.

„Imádok utazni, új kultúrákat megismerni. Igazi nyári gyerek vagyok, júniusban születtem, ezért a napsütést, a meleget szeretem, elképesztő erővel hat rám a fény. Dubajban 23-25 fok volt, de ha sütött a nap, a hőérzet még több volt. Egy könnyű kabátot vittem az útra, egyébként előkerültek a rövidujjú felsők és miniszoknyák – és a fürdőruha is. Bár a tenger nekem még hűvös volt, a szálloda medencéjében mindennap úsztam, ami a könyökömnek is jót tett” – árulta el Krisztina.

„Korábban kétszer jártam már Dubajban, és imádom! Egy meseváros: emberi kéz által alkotta csoda. Azok az illatok, kelmék, ízek… Művészként is nagyon inspiráló ott lenni. A Burj Khalifa lábánál lefeküdtem a fűbe, figyeltem a világ legmagasabb építményét, és arra gondoltam, hogy emberként és művészként is szeretnék mindig új magasságokba törni. A színpadon szeretném átadni az érzéseimet, az emberek lelkére hatni, ehhez pedig remek töltődés a dubaji pompa, látványvilág...” – mondta.

Szeredy Krisztina hozzátette:

„Biztos, hogy nem ez az egyetlen külföldi utam idén. Engem már a repülés is feltölt, számomra az az énidő. Lenyűgöz látni a fedélzeten munkálkodó légiutas-kísérőket, az egész olyan, mint egy színdarab: a mozdulatok koreográfiája, az összeillő ruhájuk, a szép színek és anyagok. Rutinos repülőutas vagyok, de még így is mindig izgulok, hogy le ne késsem a járatot, be ne csipogjak az ellenőrző kapuknál – pedig tudom, hogy semmi rosszat nem tettem. Szerencsére már a könyökömből is kikerült a fémlemez, ami fennakadást okozhatott volna” – árulta el nevetve az énekesnő és azt is elmesélte: a helyi piacokon nehezen állja meg, hogy ne vásárolja fel a gyönyörű selymeket, ruhákat, ékszereket. Idén először pedig egy különleges parfümre is elcsábult, aminek egyik alapanyaga az ámbra. Megfogadta, biztosan visszatér még az Egyesült Arab Emírségekbe.