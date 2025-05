„Már csak papíron király” - drámai kijelentést tett az élő Nostradamus Károly királyról

Mint az ismert hosszabb szünet után visszatért Athos Salomé, ami érthető is hiszen a világban zajlanak az események. A brazil jós a nemrégiben a pápaválasztás kapcsán szólalt meg, de beszélt arról is, hogy milyen jövő vár Meghan Markle-re.

Károly király máris átadta volna a trónját Vilmos hercegnek? Fotó: AFP

Az élő Nostradamus most ismét sokkoló kijelentést tett, amely ezúttal is a királyi családra vonatkozik. Állítása szerint, Vilmos herceg átvette a királyi döntések meghozatalát, mivel apja, Károly király azt tervezi, hogy lemond a trónról. Athos Salomé állítólag 92%-os pontossággal találja el a jövőben bekövetkező dolgokat, korábban nemcsak a Covid-19 világjárványt és II. Erzsébet királynő halálát jósolta meg, de már 2023-ban figyelmeztetett III. Károly betegségére is.

A brazil médium úgy véli, hogy Vilmos stratégiai távolságot tartott Károly királytól, és közvetlen kapcsolatokat épített ki a Nemzetközösség kulcsfiguráival, valamint az Államtanács átalakítását is megfogalmazta.

Ő a csendes reformer. A színfalak mögött már királyként tevékenykedik. Károly nem a saját feltételei szerint fogja befejezni uralkodását. A lemondás nem gyengeségként, hanem a sors energikus ráhatásaként fog bekövetkezni

- magyarázta Athos Salomé, aki hozzátette, hogy a lemondás bejelentése „intézményi átszervezésnek lesz álcázva”, de szakítást fog jelenteni a hagyományokkal.

„A herceg nem várja meg, hogy az apja meghaljon. A változás már elkezdődött. Károly már csak papíron király. Vilmos az, aki valójában uralkodik - a háttérben” - fejtette ki a jós.

Elmondása szerint Vilmos lépett elő, hogy átvegye a diplomáciai feladatokat, és olyan megbeszéléseken elnököl, amelyek korábban kizárólag az uralkodó vett részt. Salomé azt állította, hogy 2025 végére az örökösöket hivatalosan is régensherceggé nevezik ki, egy új, modern címet kapnak, amely Károly lemondását egyszerű intézményi átalakításának álcázzák majd - írja a Daily Star.