Az élő Nostradamus dermesztő jóslatokat fogalmaz meg Meghan Markle jövőjével kapcsolatban

Egy pszichikus, aki 2024-ben több tucat globális eseményt jósolt meg, dermesztő jóslatot tett Meghan Markle jövőjével kapcsolatban.

Fotó: AFP

A 38 éves brazil Athos Salomét gyakran „Élő Nostradamusként” emlegetik, mivel az évek során számos pontos előrejelzést adott, beleértve a koronavírus-járványt, II. Erzsébet királynő halálát és a Microsoft globális leállását.

Most arról nyilatkozott, mi vár a 43 éves hercegnőre az új Netflix- sorozat és életmódmárka bevezetése miatti közelmúltbeli visszhangok közepette.

A "Szeretettel, Meghan" című műsora – amely őt és híres barátait követi a konyhában, amint kidolgozott recepteket készítenek – a múlt hónapban mutatkozott be a streaming szolgáltatáson. A kritikusok azonnal negatív kritikákat adtak róla – még azelőtt, hogy az epizódok megjelentek volna. Az As Ever cégének indulását is problémák övezték, mivel néhány vásárló csalódott volt, miután túlértékesítés miatt törölték megrendeléseiket.

Salomé azonban azt állítja, hogy bepillantást nyert Meghan jövőjébe, és azt mondta, úgy tűnik, nem lesz könnyebb a dolga.

A Daily Mailnek mesélt előérzeteiről, és azt mondta, hogy „növekvő konfliktust” lát Meghan és a Netflix között, ami végül útjaik elválásához, „több logisztikai kudarchoz” vezet az As Ever számára, és egy újabb kritikahullámot, amely végső soron veszélyezteti a márka hitelességét.

"Meghan imázsát 2025 végére a legkeményebb támadások érik. Előre látom, hogy a korábbi munkatársak vagy az elidegenedett szövetségesek robbanásszerű leleplezéseket adnak" - mondta. "A kritika eléri a forráspontot, és Meghan válaszul 2026-ban visszavonul a reflektorfény elől."

Mielőtt elszakadna a nyilvánosságtól, Salomé úgy véli, Meghan új műsort fog kiadni, amely „nyersen és őszintén mutatja be a monarchia és a média által okozott érzelmi sebeket”. Ekkor azonban az általa említett „növekvő konfliktus” „2026 közepére erősödni fog, ami végleges töréshez vezet”.

Életstílusmárkáját illetően Salomé úgy véli, Meghan a közeljövőben olyan háztartási cikkeket fog piacra dobni, amelyek „ősi hagyományaiban gyökereznek, amelyekkel egy dél-európai felfedezőút során találkozik majd”.