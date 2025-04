Az esküvőt tervezik, mégis 10 éve külön él szerelmétől a Sztárban Sztár leszek! énekese

Kaly Roland egyik pillanatról a másikra robbant be annak idején a köztudatba. A Sztárban Sztár leszek! énekese nemcsak karakteres hangjával, de lehengerlő kisugárzásával is pillanatok alatt belopta magát a nézők szívébe. Erdélyi gyökereire mindig büszkén hivatkozik, és nem titkolja, hogy a család és az emberi kapcsolatok számára mindennél fontosabbak – barátai szerint egy igazi szívember, aki mindig ott van, ha szükség van rá. Kaly Roland a szerelemben is szerencsés, közel 10 éve van együtt párjával, Ernával. Lapunknak elárulta, hogy mi a titkuk. És arról is szívesen beszélt, hogyan néznek ki a mindennapjai.

Kaly Roland elképesztő átváltozásokat mutatott be a Sztárban Sztár leszek! műsorában (Fotó: Markovics Gábor)

Kaly Roland gőzerővel dolgozik

„Dolgozok folyamatosan, szólódalokon és közreműködéseken, Kapriccio barátommal, akivel már több közös zenénk megjelent. Bepörgött a produceri munkám is, dalokat írok, hangszerelek más előadóknak is. Hamarosan indul a szezon, jönnek a haknik, szóval munkában nincs hiány” – árulta el Kaly Roland, aki a helyi színházban is tevékenykedik.

Kaly Roland barátnője ledoktorált, jöhet az összeköltözés?

Az énekes és szerelme, Erna lassan tíz éve élnek boldog párkapcsolatban. Az összeköltözés viszont még nem valósult meg, amiről Kaly Roland mesélt a Metropolnak:

„Folyamatban van a dolog, így, hogy a párom elvégezte az orvosi egyetemet. Az esküvőt is tervezgetjük már, de erről még nem szeretnék többet elárulni. Ha előrébb járunk a szervezésben, mindenképp mesélek”– fogalmazta meg Kaly Roland, aki elmondta, mi a nagy titkuk, amiért ilyen jól működik a kapcsolatuk:

Teljesen a valóságban élünk, nem akadunk fenn apróságokon. Nem kergetjük az álmainkat, hanem keményen megdolgozunk értük. Nagyon figyelünk egymásra, és próbálunk engedni. Bizalom, kompromisszum és szeretet. Ez a három legfontosabb tényező.

Vissza Erdélybe

Kaly Roland szívesen emlékezik vissza a Sztárban Sztár leszek!-es időszakára.

„Nagyon sokat tanultam a műsor során és rengeteg embert ismertem meg. Nagyon jó önismereti út is volt egyben, mert előtte nem voltam egyedül, távol az otthonomtól” – árulta el Kaly Roland. Az énekes honvágya végül olyan erős volt, hogy idén januárban visszaköltözött Erdélybe. Hazavárta a család, a barátok és a munka is. Ennek eredménye a legújabb alkotása is.