Kiderült, fizetett-e valaha szexért Kaly Roland

Majka és Kaly Roland leforgatta első közös videóklipjét. A Sztárban sztár leszek! második helyezettje már alig várta a közös munkát, ahogy azt is, hogy a tehetséggondozó műsor után kicsit beinduljon a szekér.

Fotó: TV2

A fiatal énekes a Borsnak elmondta, nemrég Majkával belecsaptak a lecsóba, és egy szuper klipet forgattak, amit hamarosan mindenki láthat.

Néhány szaftos részletet is megosztott Roland, aki mesterének köszönhetően azt is megtudta, ki is az az éjjeli pillangó.

„Stílusában visszanyúltunk az oldSchool Hip-Hophoz. A dal egy éjjeli pillangóról szól, aki boldogságot hoz a szürke hétköznapokba. Nyilván ez alapján sokan gondolhatnak az örömlányokra, de valójában a dal mondanivalója az, hogy mindenkinek van valami, ami feldobja, ami kirántja a mindennapokból. Ha még nem tudja mi vagy ki az, hát keresse meg. Ha valóban egy örömlány az, hát legyen...” – mondta lelkesen az énekes.



Ezek hallatán, adta magát a kérdés: vajon Rolandnak milyen tapasztalata van az éjszakai portyázások terén? Miután jót nevetett, őszintén és frappánsan válaszolt.

„Soha életemben nem fizettem szexért, nem szorultam rá, de ha valakinek ez az élvezet, én nem kövezem meg érte. Az életem eddigi 23 éve alatt nem volt szerencsém örömlányokhoz, így nem tudok nagy élményekről beszámolni” – mondta nevetve a Sztárban sztár leszek! második helyezettje, aki a műsor óta több megkeresést is kapott, de jelenleg a szóló dalain dolgozik, hogy később azokkal lépjen színpadra a nagyközönség előtt.