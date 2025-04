Nem hiszed el: ezt kapta a kávé mellé a Házasság első látásra sztárja

Mint arról elsők között hírt adtunk: elhagyta az országot a Házasság első látásra című reality egyik legmegosztóbb szereplője, a 2024 tavaszán vetített évadból ismerős Andris. A Farm VIP-ből is ismerős Dávid Petra egykori férje Balira utazott, ahol nem csak medencézett, de azt is átélhette, milyen az, amikor frászt hoz az emberre egy denevér. Most újabb videóval ékezett a Loving Arms néven rádiósként és lemezlovasként is népszerű fiatalember.

Petra és Andris jó példa a rossz házasságra (Fotó: tv2)

Balin kértem egy kávét, ezt kaptam mellé

– írja Andris az Instagram-oldalán. Szavak helyett pedig beszéljen inkább az alábbi videó! Ha nem látjuk, el sem hisszük!