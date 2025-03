Sorra gratulálnak a rajongók: szenzációs bejelentést tett a Nagy Ő sztárja

Tóth Dávid sportolói karrierjét tekintve nagyon sikeresnek mondhatja magát, hiszen a 2012-es londoni olimpián kajak négyes 1000 m-en ezüstérmet nyert Kammerer Zoltánnal, Kulifai Tamással és Pauman Dániellel együtt. Azonban a szerelemben hosszú ideig nem volt szerencséje.

Tóth Dávid megkérte kedvese kezét Fotó: TV2

Pedig Tóth Dávid még a Nagy Ő című műsorban is elindult, a végén pedig Szalai Laurát választotta, ám a románcuk csak pár hónapig tartott. Ám úgy néz ki, hogy a sportoló évekkel a Nagy Ő után megtalálta az igazit. Tóth Dávid pedig nagyon komolyan gondolja a dolgot, ugyanis nemrégiben eljegyezte kedvesét, Timit, akivel korábban egy edzőteremben ismerkedtek meg.

A sportoló az Instagram-oldalán osztotta meg az örömhírt, hogy feltette a nagy kérdést, melyre a fotókból is sejthető, hogy igen volt a válasz, így a pár most már jegyben is jár. A közzétett fotók látható a Lánchíd, így valószínűleg a kivilágított Duna-parton ereszkedhetett féltérdre Tóth Dávid.

A rajongók egymás után gratulálnak a sportolónak. Többek között Kempf Zozo, és Mórádi Zsolt is, akivel együtt versenyzett az Exatlon Hungary-ben.

Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok Nektek!!!

– írta az egyik kommentelő.

Szeretettel gratulálok! Maradjon meg ez a szerelem, örökké és azon túl is!

– kívánta egy másik hozzászóló.

Íme a fotók a romantikus lánykérésről: