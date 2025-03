Palácsik Lilla és Visváder Tamás: Jöhet a harmadik baba?

Visváder Tamás és a felesége már 2020-ban elindították a saját YouTube-csatornájukat, ahol az életük fontosabb eseményeit mutatják be a követőiknek, de még ott sem beszéltek olyan őszinteséggel a gyermekvállalásról, mint most. Palácsik Lilla egy friss Instagram kérdezz-felelek-ben vallotta be, hogy már felmerült köztük a kérdés, legyen-e harmadik gyermekük...