Kimenőt kaptak Visváder Tamásék: hosszú idő után először romantikázhattak

Kimenőt kapott Palácsik Lilla és Visváder Tamás: a kétgyermekes szülők hosszú hónapok után mentek randizni édes kettesben.

„Valentin-napi vacsorán jártunk, fél év után voltunk először kettesben romantikázni" – kezdett bele a Ripost-nak Tamás. „Kétgyermekes szülőkként erre már ritkán van lehetőségünk. És őszintén szólva, nem is vágyunk rá, hogy a gyermekeink nélkül legyünk!"

Nem értem azokat a szülőket, akik arra panaszkodnak, hogy mennyire fárasztó a kisgyermekes lét. Nem zsákbamacska volt! Persze, hogy fárasztó, de annyi boldogságot és örömteli pillanatot okoz a család!

− fejtette ki markáns véleményét Tamás, akinek Lillával két kisfia van: Noah hároméves lesz, Ábel pedig fél éves.

Romantikus vacsorán járt a sztárpár

(Fotó: Visváder Tamás / Instagram)

„Egy különleges bisztróban voltunk Naphegyen. Én nagyon szeretem a fine diningot, a belvárosi zsúfoltságot viszont nem bírom, ezért úgy érzem, megtaláltuk a tökéletes helyszínt. Utána tudtunk kicsit szerelmesen andalogni is. De fürdetésre, altatásra hazaértünk. Megtehettük volna, hogy tovább maradjunk, de mint mondtam, nem szeretünk sokáig a gyerekek nélkül lenni. Nagyon összetartó család vagyunk így négyen, a két kutyával" – tette hozzá nevetve a büszke apuka.

„Amíg mi randiztunk, addig Noah-ra és Ábelre Icus vigyázott, aki régi jó barátunk, s már a gyerekek születése előtt is besegített olykor a háztartásban. Mikor Lilla várandós lett, ő ajánlotta fel, hogy vigyázna néha a fiúkra. Háromunokás nagymamaként van is benne tapasztalata. Egyébként az instagramos bejegyzésbe csak azért írtuk bele, hogy ő vigyáz a gyerekekre, mert ha nem tennénk, a kommentelők rögtön ránk támadnának. Nagyon szomorú, hogy úgy érzik, számonkérhetnek, nekünk meg magyarázkodni kell. Volt, hogy négyen sétáltunk valahol, és csináltunk egy közös képet Lillával kettőnkről. Rögtön jött a kérdés, hogy na és most hol vannak a gyerekek?! Mellettünk, csak éppen nem látszódtak a képen…” - magyarázta Tamás, aki lapunknak azt is elárulta, hogy nagyon aggódó apuka, sőt, aggódó férj is: ha Lilla megy valahova, mindig megkéri, hogy üzenjen, ha megérkezett.