Kínos téma: ezt gondolja Opitz Barbiról Házasság első látásra Szabolcs volt felesége

Hosszú hetek óta suttogják, hogy valami nagyon alakul Opitz Barbi és a Házasság első látásra második évadában megismert Szolnoki Szabolcs között, és bizony nem is alaptalanul. Sokáig azt lehetett gondolni, hogy a sonkádi popsztár és a tehetős gyémántkereskedő között romantikus kapcsolat van, ami valahol teljesen érthető.

Házasság első látásra Szabolcs nem lett Opitz Barbi párja (Fotó: Bors)

A Borsban jelentek meg azok a fotók, melyekből kiderült: január végén egy étteremben töltöttek el kettesben egy romantikus estét. A rajongók egy része nem érti, hogy illenek ők össze, míg mások kifejezetten szurkolnak az énekesnőnek és az üzletembernek, hogy összejöjjenek. Na, de mi is van köztük valójában? Tényleg szerelem? Vagy valami más? Nos, Barbi és Szabi tiszta vizet öntöttek a pohárba és nemrég felfedték: szintet lépett a kapcsolatuk – igaz, nem abba az irányba, amerre sokan várták volna.

Szabolcs lesz ugyanis ezentúl Opitz Barbi menedzsere.

Házasság első látásra Juditot Opitz Barbiról kérdezték

Házasság első látásra: Judit volt férje lett Opitz Barbi menedzsere (Fotó: TV2)

No, de mit szól a fejleményekhez Fecső Judit, aki a Házasság első látásra második évadában történetesen Szolnoki Szabolcs felesége volt, és mindent meg is tett azért, hogy az első látásra köttetett frigyből szerelem legyen a kísérlet hét hete alatt. Vajon ő is csak kapkodta a fejét az Opitz Barbiról és az exférjéről szóló híresztelések hallatán? Rosszul érintette a gondolat, hogy Szabolcs talán beleszeretett az énekesnőbe, vagy csak jót nevetett a pletykákon? Nos, ezt talán sosem tudjuk meg, de a betegségéből jelenleg is lábadozó sminkesnek bizony valaki feltette a kérdést: mi a véleménye Opitz Barbiról?

A kérdés egy Instagramon közzétett, 24 órán át elérhető kérdezz-felekben hangzott el, Házasság első látásra Judit pedig nem volt rest őszintén válaszolni.

„Még nem ismerem őt személyesen! Így nem szeretek véleményezni”

– árulta el Fecső Judit Instagram-oldalán, válaszából pedig arra lehet következtetni, hogy akár nyitott lenne egy találkozóra is Opitz Barbival.

Lenne miről beszélgetniük, az biztos!