Erre várt mindenki: Mészáros Lili elárulta a nagy titkot

A 26 éves Mészáros Lilivel egy pillanat alatt megfordult a világ, miután megnyerte a Hungary's Next Top Model első évadát. A gyönyörű modell ugyanis habár addig is szerepelt nemzetközi porondokon, azóta úgy érzi, gyorsítópályára került és sokkal könnyebben kap meg bizonyos munkákat. A sok villogó vaku és rivaldafény azonban fárasztó tud lenni, így most úgy döntött, hazamegy Tápiószecsőre és egy kis pihenőt tart.

Fárasztó tud lenni a rivaldafény / Fotó: TV2

Lili azonban pihenő időszakban sem lazíthat, szigorú diétáját továbbra is tartania kell, hogy megfeleljen a divatvilág méreteinek, ami hivatalosan 90-es csípő, 60-as derék és 90-es mell. Ez azonban a szupermodell elmondása szerint rendkívül ritka.

Azoknak könnyű, akik genetikailag annyira vékonyak, hogy meg van nekik ez a méret. Én nem oda tartozom. De én tényleg úgy gondolom, hogy akkor lehet sikeres az ember, ha felismeri, mi az, amelyik irányba mennie kell, vagy amerre kényelmes vagy amerre érdemes építkeznie

- árulta el a titkot a TV2 kameráinak kiemelve, a castingok során a nemet is jól kell tudni viselni, ahogy a negatív kritikát is. Volt már olyan ugyanis, hogy a 178 cm-ével alacsonynak titulálták vagy épp rendkívüli testalkata ellenére kövérnek.

De arról is vallott, mekkora a rivalizálás közte és más modellek között.

Sokan azt gondolják, hogy a nagy a rivalizálás. Biztos, hogy az, meg érzem én is, de nem voltak még nők olyan kedvesek velem, mint ahogy mi modellek vagyunk egymással

- jelentette ki.