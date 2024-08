Nemzetközi karrierre készül Mészáros Lili, a Next Top Model Hungary győztese

A Next Top Model Hungary győztese Mészáros Lili lett, akivel azóta nagyot fordult a világ. A fiatal lány szinte fel sem tudja fogni, annyi minden történik vele. Lilit sorra hívják eseményekre, csillogó partikra, de persze fotózásokra és divatbemutatókra is, így egy perce sincs unatkozni. Persze, aki nemzetközi karrierről álmodik, annak nem is érdemes otthon ülnie. A modell a Tények Pluszban mesélt a hétköznapjairól.

A Next Top Model Hungary Lilije már csak egy lépésre van a nemzetközi karriertől (Fotó: Archív)

A Next Top Model Hungary győztesének az egyik legfurcsább érzés az, hogy felismerik és fotózkodnak vele az utcán, de persze a folyamatos pörgést is szoknia kell még.

Nagyon megváltozott az életem a műsor óta, illetve, amióta hivatalossá vált, hogy megnyertem. Folyamatosan eseményekre járok, illetve beindult a munka része is, tehát a fotózások, divatbemutatók, úgyhogy nagyon nagy a pörgés, de élvezem

– árulta el félénk mosollyal.

A Next Top Model Hungary után Milánót is meghódítaná

Lili régóta álmodik erről a karrierről, és bár előfordult, hogy abba akarta hagyni, végül kifizetődtek az erőfeszítései. Most pedig már meg sem állna Milánóig, legalábbis elmondása szerint ott dolgozna a legszívesebben. Ebben szerencsére a párja is nagyon támogatja, így bátran vág bele az ismeretlenbe. Bár túl sokat egyelőre nem árult el a nemzetközi karrierterveiről, de biztosan mindent megtesz majd a siker érdekében, ahogyan a műsorban is.