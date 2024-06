Mészáros Lili és Jávori Lili barátságukról: ez a helyzet a féltékenykedéssel

Teljesen megváltozott az élete Mészáros Lilinek, amióta megnyerte a TV2 sikerműsorát, a Next Top Model Hungary-t. Mindezek ellenére Lili arra törekszik, hogy a hírnevet jól kezelje.

Mészáros Lili úgy érzi, megváltozott az élete (Fotó: Archív)

„Azt gondolom, hogy most már elég jól viszonyulok hozzá, tehát hogy nem irtózom attól, hogy meglátom magam a képernyőn és hallom a hangom. Eleinte fura volt, de így hétről hétre látva magam, egyre könnyebb lett. Ez is egyfajta önismereti munka, ami az életemben nagyon fontos volt eddig is. El kellett fogadnom magam olyannak, amilyennek láttam magam. Nagyon sok új követőm lett, és egyre több meghívót kapok különböző eseményekre. Tehát tényleg nagyon megváltozott az életem. Tudatosan próbálok arra odafigyelni, hogy emellett ne vesszen el az a lényegi én, ami én vagyok, amitől én vagyok Mészáros Lili" – mesélte lapunknak.

Lili a győzelem mellett egy nagyon értékes kincset is kapott: barátságot Jávori Lilivel.

„Vele már ott bent is, meg azóta is napi rendszerességgel beszélgetünk, az utóbbi időben pedig sokat is találkoztunk. Azt érzem, hogy vele tényleg egy őszinte baráti kapcsolatom van. Igaz, hogy ebben a szakmában, meg úgy egyáltalán a nőknél, akik vetélytársak is, bizonyos szempontból azért ez egy nagyon nehéz dolog. De úgy érzem, hogy ha valakiknek, akkor nekünk ez sikerülhet!”

Nem tudom, hogy hova visz minket az élet, de biztos, hogy azon leszek, hogy ha megjelenik bármilyen féltékenység is köztünk, akkor az azonnal feloldódjon, és ne szennyezze be a barátságunkat.

Mészáros Lili úgy véli, van egy fiúsabb oldala

Lili egyik kedvelt hobbija a taekwondo, ami egy olyan küzdősport, ami sok kitartást igényel. A fiatal modell úgy érzi, hogy ez a fiúsabb hobbi tökéletesen összefér a modellkedéssel.

„Van egy ilyen fiúsabb énem is, de emellett a nőies dolgokat is ugyanúgy meg tudom élni. Például imádok főzni, a modellkedésből kifolyólag pedig érdekel a divatvilág és a szépségipar, tehát nekem ez a kettő, még ha nagyon távol is van egymástól, mégis valahogy összefér a személyemben."