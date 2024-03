Meglepő képesítéséről vallott a Next Top Model Hungary nagy esélyese

Színes társaság gyűlt össze a Next Top Model Hungary élmezőnyében. A TV2 reality-jében nem elég a szépség: mentális és lelki terhelés alatt kell jól teljesíteniük a lányoknak. Kiderült, többen egyetemet végeztek, s még egy aranykalászos gazda is van köztük!

A Next Top Model Hungary élmezőnye a műsorvezető Ördög Nórival és a műsor két férfi zsűritgjával. (Fotó: Polyak Attila)

Nemcsak szépek, okosak is a Next Top Model Hungary versenyzői

Már a bemutatkozó adásban kiderült, hogy több induló is felsőfokú tanulmányokkal büszkélkedhet, Mészáros Lili például biomérnöknek tanul, Kapusi Vanessza pedig a Corvinus Egyetemre jár mesterszakra. Czibolya Nikolett is meglepő tanulmányokkal rendelkezik.

„Korábban fodrásziskolába jártam, de azt sajnos végül abbahagytam. Emellett rendezvényszervezőnek tanultam.”

És aranykalászos gazda is vagyok

– árulta el a Metropolnak a meghökkentő tényt magáról Nikolett. Hozzátette, a műsorban való indulással az egyik főcélja, hogy lerombolja a sztereotípiát, hogy a modellek nem lennének okosak, tanultak.

Czibolya Nikolett aranykalászos gazda. (Fotó: Polyak Attila)

A 29 éves lány, aki több mint 10 éve modellkedik, lapunknak azt is elárulta:

Van egy családi vállalkozásunk, egy farmunk, ahol hústermékeket gyártunk. Hogy ha megnyerném a műsort és a vele járó 10 millió forintot, akkor ebbe szeretnék befektetni

– fedte fel Nikolett, akinek jó esélyei vannak arra, hogy az élmezőnyben végezzen a versenyben, bár elárulta: szó szerint egy centiméteren múlhat a siker.

175 centiméter magas vagyok, pont egy centi hiányzik, hogy kifutón tökéletes legyen a magasságom

– tette hozzá. A Next Top Model Hungary első adásában a szakmai zsűri többször is hangsúlyozta, hogy az ideális a 176, vagy az afölötti centi: de néhány lány esetében kivételt tettek, és alacsonyabb testmagasságuk ellenére is beválogatták őket a műsorba a legjobb 16 közé.