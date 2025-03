Senkinek sem kell Kulcsár Edina hajfonodája

Kulcsár Edina 2018-ban indította útjára a Braid Me and More hajfonó vállalkozását. Elsőként az Aréna Plázában, majd később a XIII. kerületben a Lehel tér környékén, illetve a Boráros téren is nyitott egy üzletet, a biznisz pedig annyira bejött, hogy vidéken is elkezdett terjeszkedni. Győrben és Kecskeméten is elindult a hajfonoda, s úgy tűnt, hogy sikert sikerre halmoz a vállalkozásával a szépségkirálynő. A valóság azonban közel sem ez volt... Edinának több fővárosi üzletében is le kellett húznia a rolót. 2023. elején a bevásárlóközpontban szűnt meg a hajfonó, majd a Victor Hugo utcai szépítkező is ment a levesbe. Igaz, utóbbit még Kulcsár Edina és G.w.M igyekezett megmenteni, ugyanis egy barber shopot nyitott a rapper, de ez sem volt hosszúéletű. A nyitást követő pár hónapban már az Ingatlan.com oldalán díszelgett a hirdetés, miszerint havi 220 ezer magyar forintért bárki átveheti az üzletet. Furcsa módon, ekkor már nem a férfi hajvágószalon reklámja, hanem ismét a Braide Me and More díszeleg ott Kulcsár Edina arcával...

Kulcsár Edina Braid Me and More üzlete senkinek sem kell? (Fotó: Metropol)

Kulcsár Edina üzlete nem kell senkinek?

Ott tartottunk ugyebár, hogy nem csak a hajfonoda, de a rapper barber shopja is befuccsolt, majd ezek után inkább visszarakták Edina arcképét az üzletre. Lehet, hogy az újra nyitáson gondolkoztak, de az is benne van a pakliban, hogy a szépségkirálynő arcát látva több bérlő érdeklődött. 2024. októberében ugyanis eltűnt a hirdetés, és mindenki arra várt, hogy talán most kiderül, ki veszi át a fodrászatot. Nos, senki...

Bizony, jól olvastad! Egy árva lélekkel sem lehetett találkozni a Victor Hugo utcai üzletben azóta, hogy Kulcsár Edina és G.w.M lehúzta a rolót. Egyetlen alkalommal voltak takarítók a helyszínen, de a legfrissebb képek tanúsága szerint, még mindig a hajfonoda üzemel ott. Vagyis kellene, hogy üzemeljen, hiszen a modell fotói továbbra is a kirakatban feszítenek, ám ha éppen kedved támadna befonatni a hajad, nem tudnál bemenni oda. A Braid Me oldalán ugyanis egyértelműen látszik, hogy bolt bezárt, viszont a helyszínre érve, olyan mintha nyitva volna. Nincsenek lehúzva a rácsok, a fodrász kellékek gondosan ki vannak pakolva, ott van minden, a régi dizájnból, viszont ettől függetlenül a hely zárva van...