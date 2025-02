Így telik Kulcsár Edináéknál egy reggel, nem fogsz hinni a szemednek – Videó

Kulcsár Edina magyar szépségkirálynő, modell, műsorvezető, énekesnő. Mára pedig Kulcsár Edina az ország egyik legbefolyásosabb influenszere is lett. Így egyáltalán nem csoda, hogy nagyon sokat posztol az életéről, a gondolatairól, éppen ezért sok kíváncsi szem tapad rá.

Kulcsár Edina és G.w.M / Fotó: Bánkúti Sándor

Legfrissebb bejegyzései között például most azt mutatta meg, hogyan is telik nála egy szokványos reggel. Mint az Instagram-oldalán megosztott videóból kiderült, sok emberrel ellentétben Edina szereti a reggeleket. Elsők között gyermekeit ébreszti, akiknek még a reggelijét is megmutatta a nyilvánosságnak. Ezután jöhet a mosakodás és a kávézás, majd gyermekei előkészítése a napra. A sztáranyuka még azt is megmutatta, milyen technikával készíti el kislánya haját, hogy az tökéletesen ápolt legyen. De egy második kávéra sem mond nemet, majd a család kedvenceinek a megetetése jöhet. Ha kíváncsi vagy, hogy telnek a reggelek Kulcsár Edináéknál, azt ide kattintva nézheted meg.

„Fuuh az a macskakaja, először azt hittem, vmi jó kis brutál ragu vkinek reggelire, végül is igen jól néz ki” – írta egyikük.

„Gyönyörű gyerekeid vannak!”

„Amara nagyon hasonlít rad”

„Minden tiszteletem a tied. Nekem 2 lányom van. Két év volt köztük, de melós volt”

„Azta, Amarának mekkora haja van”

– írták a videó alatt Kulcsár Edina követői.