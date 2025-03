Bevállalós videó! Így néz ki szülés után a magyar szépségkirálynő

Boldogabb nem is lehetne a 2015-ös Miss World Hungary győztese, aki tavaly decemberben édesanya lett. Kiss Daniella szépségkirálynő és párja lassan hat éve alkotnak egy párt, családjuk kislányukkal, Delanival lett teljes.

Kiss Daniella 2015-ben szépségversenyt is nyert Fotó: Instagram

Megmutatta anyatestét Kiss Daniella

Tavaly nyár elején jelentette be a közösségi oldalán az egykori szépségkirálynő, hogy szerelmével első közös gyereküket várják. Bár Kiss Daniella párja is csak erre az évre tervezte a családbővítést, egyikőjük sem bánja, hogy így alakult. Amikor megtudták, hogy szülők lesznek, szóhoz sem jutottak, sőt, a mai napig alig fogták még fel. A Miss World Hungary 2015 győztese karácsony előtt, december 20-ára volt kiírva, és a kis Delani tartotta is a menetrendet. Azóta a boldog kismama teljesen belerázódott az anyai teendőkbe, most csakis kislányára koncentrál. De mint minden anyuka, igyekszik „énidőt” is varázsolni a mindennapokba. Kiss Daniella a közösségi oldalára szokott ezekről videókat feltölteni, megmutatva más édesanyáknak, hogy például egy körmöst, egy kozmetikust be lehet iktatni.

Most pedig vicces videót mutatott követőinek a kismama arról, hogy néz ki, amikor anyuka üzemmódban van és hogyan, amikor néha eljut egy rendezvényre, ahol elegánsan kell kinézni. Közben pedig megmutatta anyatestét, vállalva, hogy a várandósság alatt felszedett pluszkilók még nem mentek le róla teljesen.