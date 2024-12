Kiss Daniella: „Ez a karácsony más, mint eddig”

Eddig a párom volt kettőnk közül, aki nagyon odavolt a karácsonyért. Én nem voltam eddig annyira nagy ünneplős, de az ő kedvéért mindig is örömmel díszítettem, sütöttem-főztem. Most a pici érkezésével nekem is megváltozott minden. Úgy érzem, az elkövetkezendő karácsonyok már teljesen mások lesznek számomra is, és sokkal izgatottabb is vagyok, hogy jövőre már neki is kell ajándékot vegyünk