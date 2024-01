„Gondolkodtunk a családalapításon” – 30 éves lett Kiss Daniella szépségkirálynő

Kiss Daniellát az ország a 2015-ös Miss World Hungary szépségkirálynőjeként ismerhette meg, a fiatal hölgy azóta is folyamatosan kapja a felkéréseket modellként. A szépségkirálynő év elején betöltötte a 30. életévét. Bár a legtöbb embert gyakran lesújtja az idő múlása, Dana inkább pozitívan látja ezt az időszakot. A modell elmesélte, hogy erre a szép évfordulóra egy nagyobb party-t szervezett, de sajnos egy megfázás közbeszólt.

Kiss Daniella egyáltalán nem érzi a korát (Fotó: Szabolcs László)

„Január 7-én lettem 30 éves, de sajnos lebetegedtem, így kicsit szomorú volt a szülinapom. Már szilveszterkor is éreztem, hogy fáj a torkom, de sajnos pár nappal a nagy nap előtt ágynak dőltem. Így csak egy héttel később tudtuk megtartani. A párom, a barátaim és családom is eljöttek, sőt egy nagyon nagy ajándékot is kaptam a kedvesemtől” – mesélte sejtelmesen a Farm VIP-ben is bemutatkozó szépség.

Kiss Daniella rengeteg terve van

A Farm VIP szépsége most igazán jól érzi magát a bőrében, ezért nagyon motivált, és rengeteg terve van a jövőre nézve.

„Hálás vagyok, hogy modellként dolgozhatok, mert nagyon szeretem a munkámat. Rengeteg felkérésem van, a napokban is jött egy olyan megkeresés, amit már nagyon régóta vártam. De tisztában vagyok vele, hogy nem tudom a végtelenségig csinálni, ezért idén szeretnék egy saját vállalkozást indítani. Emellett boldog vagyok, hiszen egy támogató párom van, így tényleg nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak érzem magam”

– mesélte Daniella, aki azt is elárulta, nem érzi, hogy a harmadik X-en túl bármivel is késésben lenne.

„Egyelőre nagyon jól érzem magam ott, ahol vagyok. Mindig jönnek új kihívások, már gondolkodtunk a családalapításon is, ám azzal még szeretnénk várni. Két-három év múlva szeretnénk csak babát, persze nincsen semmi kőbe vésve” – zárta szavait Daniella.