Takács Zsuzska: Mindenkivel napi szinten beszélek a műsor óta!

Tegnap óriási párbaj után Takács Zsuzskának fejeződött be a Farm VIP negyedik évada. Ennek ellenére a modell nagyon jó élményekkel távozott a műsorból.

„Visszanézve az adásokat, sok mindent másként csinálnék. Nem megbánásból, csak azt vettem észre, hogy nem igazán érvényesül az igazi, határozott személyiségem. Tisztában vagyok a határaimmal és az erőségeimmel így biztos voltam benne, hogy a védettségi játékon nem tudtam volna 100%-ot beleadni a feladatokba a derékfájásom miatt” – kezdte Zsuzska.

Zsuzsi nagyon jó emlékekkel térhetett haza a Farm VIP-ból (Fotó: tv2)

„Szép emlék minden ott töltött nap!”

Bár a játék során a derékfájdalmai nem könnyítették meg a termelést és a játékokat sem, összességében Zsuzsi boldogan tekint vissza ezekre a napokra.

„Nagyon szép emlékek maradnak a ezek a napok, hálás vagyok az ott töltött időért. Nagyon jól éreztem magam, és élveztem a játékokat is. Valljuk be ilyen feladatokkal felnőttként már nem találkozol és nincs lehetőséged sem kipróbálni” – nevetett Takács Zsuzska.

De sajnálom, hogy vége lett! Ha lett volna 2-3 napom pihentetni a derekam, akkor még jobban tudtam volna segíteni a csapatomat. A kommentelők szavai azért zavartak a csapatommal kapcsolatban. Igaz, hogy kicsit olaszosan éltünk, dolgoztunk, de a vacsoránál és a munkán kívül nagyon jó hangulat uralkodott közöttünk

– mesélte Zsuzsi, aki azt is elmondta, hogy nem is tudta volna elképzelni a játékot a másik csapattal.

„Pont ma találtam egy jó idézetet, ami a kis csapatomra jellemző, el is küldtem mindenkinek: Mikor veszekedtek, mindig jusson eszetekbe, hogy nem egymás ellen vagytok, hanem együtt vagytok a probléma ellen” – mondta a modell.

Szinte mindenkivel naponta beszél

Zsuzsi azt is elmondta, hogy mindenkivel nagyon jó kapcsolatot ápol, sőt Sánta Lacinak többször volt már a színházi előadásain, de még Szabyest-tel is jóban van, aki kiejtette a játékból.

„Szabyval most is nagyon jóban vagyunk, semmi harag nincs közöttünk. Neki van egy gyermetegebb személyisége, de nagyon szeretem őt is. Igazából mindenkivel jóban vagyok és mindennap beszélek velük. Karcsival és Icával nem tudtam jobb kapcsolatot kialakítani, de őket is nagyon szeretem” – zárta a beszélgetést Zsuzska, aki hozzátette, hogy izgatottan várja, mi minden történik még a Farm VIP további részeiben.