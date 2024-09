Már készül a babaszoba Kiss Danielláéknál

Kiss Daniella sokaknak a TV2 nagy sikerű műsorából, a Farm VIP-ből lehet ismerős. A szépségkirálynő a nyár közepén a közösségi oldalán jelentette be, hogy párjával babát várnak. Természetesen ilyenkor minden szülő kíváncsi, hogy milyen neme lesz a picinek, ezzel Danielláék sem voltak másként. Bár többen azt mondták, hogy a jelek szerint kisfiú lesz, nagyobbat nem is tévedhettek. Ugyanis a gender reveal party-n kiderült, hogy biztosan kislányuk lesz.

Kiss Daniella egyik álma vált valóra azzal, hogy anya lehet Fotó: Szabolcs László

"Belém beszélték, hogy kisfiú lesz, ezért úgy is nézelődtem, így hatalmas meglepetés volt számomra is a rózsaszín füst. Először azt hittem, hogy becsapós és majd kékre változik, de nem történt meg" – mesélte Daniella, aki leszögezte, hogy nekik csak az a fontos, hogy egészséges pici legyen. A TV2 sztárja most már az utolsó trimeszterben egyre izgatottabb, és lázasan készül a baba érkezésére.

Már ki lett pakolva az a szoba, amit szeretnénk majd gyerekszobának, meg is vettük a festéket. Holnap neki is állunk kifesteni olyan csajosra. Persze a bútorokat is kinéztük, megrendeltük, de még azokra kicsit várnunk kell. De nagyon izgalmas, madarat lehet velem fogatni, hogy kislányunk lesz

– mesélte Daniella, aki azt is hozzátette, hogy egy élményként éli meg a várandóságát.

"Nagyon jól érzem magam a bőrömben, úgy érzem a terhesség alatt csak úgy kivirultam" – mesélte a Farm VIP sztárja.

Kiss Daniella már elkezdte beszerezni a babacuccokat

A TV2 szépsége decemberre van kiírva, így már el is kezdték beszerezni azokat a holmikat, amikre a picinek szüksége lesz. Daniella a korábban a közösségi oldalán kért segítséget a rajongóitól, mert nem talált sehol egy bizonyos babakocsit, amit személyesen meg tudna nézni.

"Van valakinek Junama Diamond babakocsi, amit esetleg meg tudok nézni személyesen? Mert itthon sajnos sehol nincs bemutató darab belőle!"– fordult korábban a rajongóihoz Kiss Daniella.

A Ripost utánajárt ennek a babakocsinak, ami mint kiderült a hivatalos márkaoldalról, hogy a variálhatóságtól függően 400-500 ezer forintba kerülhetnek. Természetesen ezen felül még növelik az árát a különböző kiegészítők.