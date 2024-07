Több mint 800 ezerbe is kerülhet a Farm VIP sztárjának hotelszobája

Kiss Daniella életébe beköszöntött a feltétel nélküli óriási boldogság, hiszen a napokban jelentette be, hogy kedvesével babát várnak. A Farm VIP egykori sztárja nem is akármilyen helyen, a Francia Riviérán, Saint-Tropez-ben hozták nyilvánosságra a boldogságukat, ami egy csodás körutazásnak volt az egyik állomása. Legutóbb pedig már Monte Carlóból jelentkezett be az egykori szépségkirálynő, aki a Café de Paris tetőteraszáról osztott meg fotót.

Kiss Daniella és szerelme luxuskörutazáson vesznek részt (Fotó: Szabolcs László)

Daniella nemrég egy összeállítást rakott ki Instagram-oldalára, ahol megmutatta, milyen kilátás mellett is ebédeltek. Az impozáns látképhez hozzájárul, hogy az étterem terasza egyenesen a híres monte-carlói kaszinóra néz. Feltehetően a pár az étteremhez tartozó hotelben szállhatott meg, ami kivételes élmény. Ám jó fekvés és a kényelem miatt mélyen a zsebébe kell nyúlnia az embernek, hogy a több mint 2000 eurós (ami több mint 800 ezer forint) árat kifizesse éjszakánként. Persze lehet, hogy csak ebédelni ugrottak be a szerelmesek ide, de annak is húzós az ára.

Izgatottan várják gyermekük érkezését Kiss Danielláék

Az egykori szépségkirálynő a terhességével korábban elárulta, hogy hihetetlen érzések járják át és már nagyon várják a pici érkezését.

„Több mint öt éve vagyunk együtt a párommal, így már természetesen szóba került a családalapítás is. Bár mi csak jövőre terveztük, de úgy tűnik a pici másként döntött” – mosolygott.

Igazi szerelem gyermek a mi kis angyalunk, ennél szebb dolgot nem is kívánhat egy pár magának. Amikor megtudtuk akkor szóhoz sem jutottunk, igazából még most sem fogtuk fel. A párom az első időszakban nagyon védelmező volt, és óvott, de mostanra bőven a második trimeszterben már ő is sokkal nyugodtabb

– mesélte a Borsnak Daniella.