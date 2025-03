Felnőtt a Harry Potter-filmek gyerekszínésze, rá sem ismerni a jóképű férfira – fotó

Belegondolni is hihetetlen, hogy 14 év telt el a legutoljára megjelent Harry Potter-mozi óta. Nem csak a könyvek és a filmek rajongói, hanem a színészek is bőven a felnőttkorba léptek az eltelt idő során. Ez történt a második film egyik szereplőjével, Hugh Mitchell-lel is, akit Colin Creevey-ként ismerhettek meg a rajongók, és bár a könyvekben sokkal több és központibb szerepe volt, mint a filmekben, így is emlékezetes jelenetei voltak a Harry Potter és a Titkok Kamrájában. Érdekesség a most 35 éves sztárról, hogy a film 2002-es megjelenésekor mindössze 12 éves volt.

12 éves volt a színész, amikor a Harry Potter-rajongók megismerhették Fotó: YouTube

Túl gyorsan kamaszodott a Harry Potter-filmek gyerekszínésze

A Life.hu arról ír, hogy Mitchell karaktere több könyvben is szerepelt, így a filmekben is folytathatta volna a diákéletet, azonban a színész olyan gyorsan kamaszodott a való életben, hogy inkább lecserélték a rendezők Nigel Wolpert karakterére, akit William Melling játszott. Ez nem véletlen, ugyanis a filmek készítői egy alacsony, vékonydongájú kisfiúra írtak több jelenetet is, amiket nehezen játszott volna el Mitchell, ha figyelembe vesszük, hogy rövid időn belül magas és férfias megjelenésű fiatalember vált belőle.

A lap megtalálta a jelenleg már fotósként dolgozó Mitchell Instagram-oldalát is, ahol megtekinthetjük, hogy jelenleg hogyan néz ki az egykori gyerekszínész: