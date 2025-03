Gyászolnak a rajongók: meghalt a Harry Potter sztárja

Ma nem csak egy ügyfelemet vesztettem el Simon Fisher-Becker személyében, hanem egy 15 éves közeli személyes barátomat is. Soha nem fogom elfelejteni azt a telefonhívást, amelyet akkor intéztem hozzá, amikor felajánlották neki Dorium Moldovar szerepét a BBC Dr Who című sorozatában. Simon író, mesélő és nagyszerű szónok is volt. Rengeteget segített nekem, kedves, kegyes és érdeklődő volt mindenki iránt. Részvétemet fejezem ki férjének, Tonynak, bátyjának, unokahúgainak és unokaöccseinek, valamint rajongói seregének