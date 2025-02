„Köszönöm Édes Istenem!” – hatalmas terhespocakkal pózol Rúzsa Magdi, özönlenek a gratulációk

Rúzsa Magdi kétség kívül hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője, így mindig nagy érdeklődés övezi a közösségi médiás bejegyzéseit. Zenei munkássága mellett pedig imádnivaló ikrei, a kis Keve, Zalán és Lujzi is óriási népszerűségnek örvendenek a rajongók körében.

Így mindig hatalmas az öröm, ha az énekesnő megoszt egy-egy családi pillanatot a gyermekeiről, most azonban még a szokásosnál is jobban sikerült kiakasztania a cukiság- és a meglepetésmérőt, ugyanis hatalmas terhespocakkal jelentkezett be a Megasztár egykori felfedezettje.

Rúzsa Magdi: Köszönöm Édes Istenem

Még mielőtt nagyon örülnének Magdi rajongó nem arról van szó, hogy a 39 éves sztármami ismét anyai örömök elé nézne, hanem arról van szó, hogy 3 évvel ezelőtt, február 1-jén adott életet hármas ikreinek. Erről az örömteli alkalomról emlékezett meg néhány korábbi fotóval az Instagram-oldalán, ahol az akkori terhespocakja mellett a szülés körüli pillanatokba is nyerhettünk egy kis betekintést.

Három éve ezen a napon! Köszönöm Édes Istenem!!! Köszönöm, hogy három csodás lelket bíztál ránk

– írja a büszke anyuka. A csodás fotók alatt pedig szabályosan záporoznak a gratuláló kommentek, már több száz hozzászólás érkezett.