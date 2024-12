Mega-bébik: Apai örömök elé néz a Megasztár egykori zsűritagja - nem ő az egyetlen

Pély Barna csodálatos hírt közölt karácsony másnapján. Feleségével, Évivel beszédes fotót osztottak meg: a karácsonyfa előtt állva egy „Apa” és „Anya” feliratú bögrét tartanak a kezükben, a fán pedig egy különleges dísz is árulkodó: az egyik gömbön az Abigél név szerepel. A Megasztár első három évadának 49 éves zsűritagja közösségi oldalán elárulta, április elején születik meg kislányuk. Nem ő lesz az első Megasztár-bébi…

Pély Barna és felesége jövőre szülők lesznek (Fotó: Szabolcs László)

Beáll a Megasztár-szülők sorába Pély Barna

Pély Barna meghatározó egyénisége az énekes tehetségkutató műsor történetének, az első három szériában Presser Gábor, Bakács Tibor, Soma Mamagésa, Pierrot, illetve Novák Péter oldalán döntött a feltörekvő énekesek sorsáról. Azóta a műsornak már a hetedik évada is lezajlott, az új zsűrigárda idején talán ki is kérte a korábbi évadok ítészeinek véleményét, segítségét. Most Pély Barna lehet, aki kisgyermekes „zsűritársait” faggathatja a tapasztalatairól. Kisgyermekes zsűritag ugyanis akad bőven.

Az idei, hetedik évadban ültek kisgyermekes zsűritagok ugyanis. Rúzsa Magdi egyenesen háromgyermekes édesanya: a kis Lujza, Keve és Zalán hamarosan már a harmadik születésnapját ünnepelheti.

De kisgyermekek terén Caramel is otthon van: Szilvivel nagyobbik lányuk, Szofi idén tízéves lett, kisöccse, Miron pedig éppen kétéves.

Az idei évadban – Marics Peti kivételével – szülők gyűltek össze: Marsalkó Dávidnak két fia van, Leon hat-, a kisebbik pedig kétéves. A Halott Pénz zenekar énekese annyira óvja a magánéletét, hogy a második lurkónak még a nevét sem árulta el a publikumnak…

De Papp Szabi is kétgyermekes apuka, Natasa tizenegy-, Viktor pedig kilencéves, és mindketten már most hangszereken játszanak.

A korábbi évadokat nézve is vannak Mega-bébik: a hatodik évadban zsűriző Bereczki Zolinak Szinetár Dórától van egy lánya, Zorka decemberben lett 17 éves. Második feleségétől, Bata Évától született kislányuk, Flóra pedig most lett óvodás.

Ugyan nem „Mega-bébi”, vagyis nem bébi, de a zene elkötelezettje a szintén hatodik évadban ítészkedő Bochkor Gábor lánya, a tinédzser Nóri gyerekkora óta dobolni tanul!