Sziasztooook! Fontos infó! A Februári Aréna-koncertekre szombatra már nincs hely. (talán 1-2 korlátozott látású még akad) Péntekre is nagyon fogynak a jegyek hamarosan telt ház az is. Csapjatok le gyorsan a jegyekre ha nem szeretnétek lemaradni. Jönnek a Mega döntősök is, no meg a naaaaagy duett Dénes Dáviddal.