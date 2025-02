Oláh Gergő majdnem elvált, a Házasság első látásra sztárjai viszont azóta sem állapodtak meg

Szabó Simonnak már a Farm VIP forgatásán sem volt közömbös Som-Balogh Edina (Fotó: TV2)

Zokogva közölte a zenekar, kórházba került a frontemberük

A 70-es évek ikonikus rockzenekara, a Kansas két koncertet is kénytelen volt lemondani, miután kiderült, hogy a banda énekesénél, Ronnie Plattnál daganatos betegséget diagnosztizáltak. Platt még 2014-ben vette át a Kansas énekesi posztját Steve Walshtól. Ő szerepelt az együttes két legutóbbi albumán, a 2016-os The Prelude Implicit és a 2020-as The Absence of Presence című korongon is. A Kansas 2023-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, és ez idő alatt rengeteget turnéztak, és hatalmas rajongótáborra tettek szert – írja a Metro.