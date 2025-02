Házasság első látásra: beszóltak Maricának – hamisítatlan stílusban válaszolt

A TV2 nagy sikerű reality műsora, a Házasság első látásra legutóbbi évadának egyik különleges szereplője volt Marica. A Tatán élő jogász és a neki szánt fogorvos, Zoltán kapcsolata romantikus izgalommal indult, ám menet közben egy olyan törést szenvedett, melyből a nőiességében megbántott feleség a válást látta egyedüli megoldásnak. Bár a szakemberek elgondolkodtató, párkapcsolatot mentő megfejtéssel érkeztek, s fellobbant némi remény a házasság megmentésére, melyet Zoltán is folytatni akart, Marica döntése pontot tett kettejük kapcsolatának végére. A műsor után ugyanakkor látványos változáson ment keresztül Marica, rengeteg néző és követő szimpatizál mind a mai napig a diplomás exfeleséggel. Marica pedig időről időre jelentkezik a közösségi oldalain. A Facebookon például nemrég külföldön készült fotóval jelentkezett be. S miután két nap is eltelt, hogy nem válaszolt a kérdésre, miszerint hol készült a fotó, máris kapta az ívet...

Marica és Zoltán házassága ma már csak emlék, Sokan szimpatizálnak az egykori feleséggel. Most, hogy beszóltak Maricának, többen is a védelmükbe vették (Fotó: TV2)

„Annyira népszerű lett a hölgy, hogy válaszolni már sajnos nincs ideje. Így talán megtalálja az igazit. Ez gonosz volt? De talán elvárható!”

– írta valaki, igencsak tenyérbe mászó módon.

Marica pedig a rá jellemző kedves stílusban két nap múlva reagált. A következőt írta:

„Valóban nem vagyok sokat fent a közösségi felületeken, mert nagyon sokat dolgozom, mint minden ember, sötétben indulok, sötétben érek haza, és fáradt vagyok lelkileg és fizikailag! Nagyon sajnálom, hogy ezt írta, figyelni fogok!”

Zoltán egykori feleségének rajongói ugyanakkor megmondták a magukét a kötözködőnek:

„Akkor továbbgörgetsz... Ja, és képpel felvállalod magad!”

„Nem muszáj követni Őt, lehet továbbgörgetni. Ha kedveli Maricát, gúnyos megjegyzés volt.”

Ugyanakkor mások Maricának igyekeztek tanácsot adni, azon túl, hogy ne vegye a szívére a bántást:

„Kedves Marica, csak magaddal foglalkozz, ne a negatív kommentelőkkel! Nem kell mindenkinek megfelelned!”

– írta egy jóakaró.

„Kedves Marica! Már bocsánat, hogy ismeretlenül is észt osztok! De nem köteles mindenkinek válaszolni a közösségi oldalán. Az az Ön oldala, azt ír, annak ír, akinek van kedve, ideje rá, érdekes stb. Azért, mert szerepelt egy műsorban, és valóban nagyon emberi, és szimpatikusnak találtam sokadmagammal, az nem jelenti azt, hogy ismerjük egymást, az nem jelenti azt, hogy bárki felróhatja Önnek, hogy nem válaszol vadidegen embereknek, csak mert ők írtak valamit! Nem kell mindenkinek megfelelnie, tessék élni az életét, és maradjon ilyen emberi, ahogy eddig. Ön nem tartozik elszámolással senkinek sem! Pláne ezen a platformon. Annak válaszol, akinek kedve van, akkor és azt posztol, amihez épp kedve támad. Én a legjobbakat kívánom Önnek, őszintén. Legyen csodás a napja!”

– osztotta meg a véleményét egy másik szimpatizáns.