Lebukott! Ezt a szőke hajú bombázót szereti a Házasság első látásra sztárja – Fotó

Házasság első látásra Geri nagy reményekkel vágott neki a TV2 kísérletének, hiszen az igaz szerelmet akarta megtalálni. Nos, rögtön az oltárnál kiderült, hogy nem a tervei szerint fog haladni ez a házasság, ugyanis a szakértők által választott lány durván elzárkózott tőle. Nagy Renáta ráadásul ki is jelentette, hogy neki egyáltalán nem tetszik Geri, és nem is akar hozzá közeledni, arról nem is beszélve, hogy az esküvőjükön inkább az exének küldözgetett képeket, minthogy a férjével lett volna. Ez érthető módon nem esett jól az izmos csontkovácsnak, de még ennek ellenére is folyamatosan próbálkozott a feleségénél, akinél egy idő után megtört a jég, de nem volt elég ahhoz, hogy végül együtt maradjanak. Így hát a műsor nem hozott szerelmet Gerinek, vagyis nem olyan módon, ahogy ő azt elképzelte.

Fotó: TV2

Házasság első látásra Geri barátnője egy szőke bombázó

Házasság első látásra Geri újra szerelmes

Az egykori revütáncos alig két hete vált el a feleségétől, viszont nem volt sokáig szingli. Geri ugyanis a műsornak köszönhetően megtalálta az igazit.

Két hete hivatalosan is elváltam a feleségemtől, ezzel lezárva egy fejezetet. Időközben aztán az új történet is elkezdett íródni, ugyanis van valaki most az életemben. Még frissnek mondható a kapcsolatunk, karácsony-új év környékén kezdett körvonalazódni, hogy itt tényleg lehet valami.

"A nyilvánossággal viszont még várunk, de ha a kedvesem elérkezettnek látja az időt, meg fogom őt mutatni, mert nagyon büszke vagyok rá" – mondta a Borsnak korábban a férfi, aki hozzátette: ha nem lett volna a Házasság első látásra, valószínűleg sosem ismeri meg szíve választottját. Ahogy most a közös vakációjukon sem lehetnének ott Cipruson…

A szerelmesek nem bízzák a dolgot a véletlenre, alig egy hónapja alkotnak egy párt, de már az első nyaralásukon vannak. A fiatalok láthatóan nagyon élvezik a közös kalandot, legalábbis erről árulkodnak a fotók, amelyeket Geri megosztott az Instagram-oldalán is. Ráadásul az egyiken barátnőjét is jól lehet látni, aki már első ránézésre is igencsak szemrevaló, és nem mellesleg egy szőke bombázó.