"Az esküvőnkre készültem, amikor kiderült, a vőlegényemnek gyereke van az anyámtól"

Egy nő kénytelen volt lemondani az esküvőjét, miután kiderült, az öccse valójában a vőlegénye és az anyja szerelemgyereke. Az összetört szívű 24 éves lány már 8 éve volt együtt a barátjával, aki mindössze egy évvel idősebb nála. A lány elmesélte, hogy a vőlegénye és az édesanyja mindig is jóban voltak egymással, ő pedig különösen szoros kapcsolatot ápolt a szüleivel.

A Redditen ezt írta: "A vőlegényemmel 17 és 18 éves korunk óta együtt vagyunk. Őszintén szólva, mindig kedves volt, jóképű, vicces, és mindenki azt mondta, hogy szerencsés vagyok, hogy megkaphattam egy ilyen pasit. Én is nagyon szerencsésnek éreztem magam. Mindig szeretettel és tisztelettel bánt velem, ezért minden olyan sokkoló a számomra. Mindig is jó kapcsolatom volt anyámmal. Mindig is ő és én voltam a világ ellen."

Annak ellenére, hogy milyen közel állnak egymáshoz, a nő meglepődött, amikor megtudta, hogy az akkor 42 éves anyukája egy ismeretlen férfi gyermekével várandós. Azonban megfogadta, hogy mindenben támogatni fogja az anyját és nemsokára meg is született a testvére.

"Szoros kapcsolatom van az öcsémmel, születése óta segítettem vigyázni rá, egyszerűen imádom" - majd hozzátette, a vőlegényének is jó kapcsolata volt a kisfiúval, kirándulni is jártak. "Nem volt furcsa, hiszen ő a párom volt, aki a testvéremmel töltötte az időt".

"Egyik nap lemerült a laptopom és túl lusta voltam elmenni a töltőért, így elvettem a barátom iPadjét. Tudtam a jelszót, így bekapcsoltam. Ő sem használhatta már egy ideje, mert az üzenetek csak úgy záporoztak és ez felkeltette a figyelmem."

A nő olyan üzeneteket talált vőlegénye és anyja között, hogy mindketten "bűnösnek érzik magukat", anyja pedig igazat akart mondani a lányának, míg a vőlegénye nem akarta megkockáztatni, hogy elveszítse a történtek feltárásával.

"Anyám azt írta neki, hogy igazságtalan az öcsémmel szemben, hogy sosem ismerheti meg az igazi apját és azt kérdezte a vőlegényemtől, hogyan tud együtt élni azzal, hogy a fia azt hiszi, hogy a sógora? Teljesen összetörtem".