Örömhírt jelentett be Som-Balogh Edina Szabó Simonnal, itt az első

Az biztos, hogy a 2023-as év legnagyobb sztármeglepetése volt, amikor kiderült, hogy a Farm VIP két versenyzője összejött. Som-Balogh Edina és Szabó Simon is éppen válás után voltak, a gyermekeik miatt eleinte nagyon óvatosan kezelték kapcsolatukat. De aztán begyorsultak a dolgok, tavaly összeköltöztek, ráadásul most új dologba fogtak közösen.

Szabó Simonnak már a Farm VIP forgatásán sem volt közömbös Som-Balogh Edina (Fotó: TV2)

Som-Balogh Edina és Szabó Simon szerelme új szintre lépett

Az egykori szépségkirálynő sosem titkolta, hogy a színésszel egy párt alkot, ugyanakkor igyekeznek magánéletüket a nyilvánosság kizárása mellett élni. Som-Balogh Edina és Szabó Simon most már másfél éve van együtt, harmonikus a kapcsolatuk, aminek az eleje nem mondható tipikusnak.

– Nagyon kemény történeten vagyunk túl. A mi kapcsolatunk nem annyira hétköznapi, nem egy randevúval kezdődött. Nem egy gyönyörű mozifilm és utána egy vacsora, hanem mi azért edzetten jöttünk ebbe a kapcsolatba, mind a ketten. Egy edzőtáborból jöttünk, a mi kapcsolatunkat nem tudja semmi megrázni, úgyhogy bennünk teljes nyugalom van

– mesélte Edina tavaly a Borsnak.

Együtt dolgoznak

Most pedig az is kiderült, hogy már nem csak a magánéletben, hanem a munkában is egy párt alkotnak. Som-Balog Edina hivatalos Facebook oldalán jelentette be az örömhírt.