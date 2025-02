Rá sem lehet ismerni! Durván megváltozott a Házasság első látásra sztárja – Fotó

Házasság első látásra Maricának sajnos nem hozott szerelmet a műsor, hiszen férjével egyszerűen nem jutottak közös nevezőre. Mondjuk ez nem feltétlenül a jogász hibája volt, ugyanis ő mindent megtett, hogy Zoltán jól érezze magát a kapcsolatukban, ám a fogdokinak még így is hiányzott valami. Ez nem más volt, mint a vonzalom... Talán még mindenki emlékszik arra, mikor a férfi ország-világ előtt megalázta a feleségét azzal, hogy kijelentette: számára nem eléggé nőies és vonzó, így nem is tudja elképzelni, hogy ebből lehet-e valami komoly. Természetesen Maricához is eljutottak ezek a szavak, aki érthető módon kibukott, és már nem is kívánt Zoltán felé nyitni. Nem csoda hát, hogy a közös történetük nem happy enddel zárult.

Házasság első látásra Marica és Zoltán kapcsolata nem tartott sokáig (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Maricára rá sem lehet ismerni

Nos, lehet, hogy a Zoltánnal közös történet nem jött be Maricának, de szerencsére a jogászt kemény fából faragták és talpra állt. Olyannyira, hogy azóta új fejezetet kezdett az életében, ami egyúttal azt is jelenti, hogy teljes átalakuláson ment keresztül. A régi Maricának mára már nyoma sincs, eltűnt a visszahúzódó énje, és helyébe lépett a szexi, dögös jogász. Bizony, a TV2 sztárja most olyan oldalát mutatta meg, amit Zoltán biztosan sirat, mert erre a nőre tuti nem mondott volna nemet!

Az átalakulásban egyébként Dezső Marica barátnője is közrejátszott, aki egy stylist, és bevezette a Házasság első látásra sztárját a divat világába. Mondanunk sem kell, hogy nem csak Zoltán álla hever a földön a következő képek láttán, de még a rajongóké is.

Annyira kis finom és csinos hölgy lehetnél, ha elfelejtenéd azt a nagymama kontyot, és próbálnál mindig ilyen fiatalosan öltözni. Szuper jól nézel ki! A falba verheti a fejét a Zoli, hogy ilyen csinos és intelligens nőt volt képes így megalázni

– fogalmazott valaki a kommentelők között.

„Nagyon jól nézel ki Marica. Igazi tüzes, dögös csaj” – írta egy másik hozzászóló, mi pedig mutatjuk is a képeket.