Oláh Gergő megrendítő kijelentést tett a válásról: „Ez sokaknak meghökkentő”

Nekünk Isten az első, utána jövünk mi egymásnak, és utána jönnek a gyerekek. Elsősorban mi egymásért élünk. Ez sokaknak meghökkentő, de nekünk ez a szabály, az elv, a hit. A házasságnak az is a kulcsa, hogy ne a saját boldogságomat keressem, ezt nekem is meg kellett tanulnom. Nem azon kell dolgoznom, hogy ő tegyen engem boldoggá. Nekem kell az ő boldogságát keresnem, és attól leszek én is boldog