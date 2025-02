Nick Árpád kétségbeesetten hívta a mentőket – "Már alig tudott menni a lakásban"

A nővérem azért került be a kórházba, mert szívbeteg. Van egy szívelégtelensége, amit kezelünk, de az utóbbi időben nagyon-nagyon megromlott az állapota. Már alig tudott menni a lakásban, bottal épp, hogy elsétálgatott. Pár héttel ezelőtt pedig még porszívózott, mosogatott, tett-vett. Emiatt is én váltam a nővérem balkezévé, megcsináltam helyette mindent, én etettem. Fölvágtam az ételt neki, apró darabokra. Legutóbb a lába is bevizesedett, mivel a veséje és a mája már nem működik úgy, ahogy kéne. Szeretem és féltem a nővérem