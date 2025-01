Törőcsik Franciska: „Ma éjfélkor minden megváltozik!”

Törőcsik Franciska munkában gazdag évet tudhat maga mögött. hiszen tévésorozatban, táncos műsorban és mozifilmben (Hazatalálsz, Dancing With The Stars, Hogyan tudnék élni nélküled?) egyaránt szerepel, s bizony egy kevés rálátása is van 2025-re! A színésznő ugyanis már leforgatta a Hunyadi című sorozatot, melynek magyarországi televíziós premierje idén év elején várható – a Wikipédia szerint.

Legközelebb a Hunyadi című tévésorozatban láthatjuk Törőcsik Franciskát (Fotó: Markovics Gábor)

Tudjátok, ma éjfélkor minden megváltozik! Vagy nem. Mindenesetre sok boldogságot kívánok Nektek 2025-re is.

– írta a színésznő az Instagram-oldalán 2024 utolsó napján. Többen is reagáltak. Akadt, aki sajátos bókkal reagált arra felvetésre. hogy „ma éjfélkor minden megváltozik”.

„Az nem, hogy szép vagy! Boldog új évet!”

– jegyezte meg egy rajongó.

„B.Ú.É.K., drága Franciska, kedvenc magyar színésznőm vagy, csak így tovább!”

– lelkendezett egy másik hódoló.

„Köszönöm szépen! Viszont kívánom neked is, kedves Franciska, hogy boldog éved legyen!”

– olvasható egy újabb kommentben.

Törőcsik Franciska friss bejegyzéséhez egy képet is csatolt, mely két fotót ábrázol. Íme: