Hatalmas drámák, megható produkciók után múlt szombaton véget ért a Dancing with the Stars. A döntőben Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Szabó Zsófi és Suti András, Whisperton és Tóth Katica vívott nagy küzdelmet, három-három tánccal igyekeztek meggyőzni a nézőket, hogy rájuk szavazzanak.

Törőcsik Franciska elképesztő produkciókat nyújtott partnerével a Dancing with the Satrsban (Fotó: SZL)

Törőcsik Franciska: Nekem ezzel a műsorral megvalósult az a gyermekkori álmom!

A színésznő és táncpartnere végül a harmadik helyen végzett. Törőcsik Franciska lapunknak mesélt az érzéseiről.

„Én nagyon boldog vagyok, semmi csalódottság nincsen bennem” – kezdte partnerével még mindig összeölelkezve a döntő után a gyönyörű táncosnő. „Sőt, nagyon-nagyon örültem, hogy egyáltalán idáig eljutottunk, hogy megélhettük ezt az egész versenyt, hogy átélhettük, hogy betanulhattam ezeket a csodálatos táncokat! Azt gondolom, nyertesként távozunk!”

Franciska véleményéhez táncpárja, Baranya Dávid is hozzászólt.

„Én mondtam Franciskának, mert nekem nagyon fontos volt, hogy ő ezt a teljes tripet, utazást végig tudja járni, hogy bejutunk a döntőbe, ez sikerült. Innentől kezdve három olyan produkciót hoztunk, amire még a profi táncosok is azt mondták, például a pasonkra, amire nagyon kevés időnk volt, hogy talán a legjobb táncunk volt. Úgyhogy nem is lehet bennünk csalódottság.”

A napokban a mozikba kerülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film női főszereplője azt is elárulta: nagyon büszkék a győztes WhisperTonékra és a második helyezett Szabó Zsófiékra.

„Fantasztikusak voltak! Nagyon erős volt az egész mezőny, úgyhogy itt most nagyon nehéz volt győzni, így mi nagyon elégedettek vagyunk ezzel a bronzéremmel!”

Sok Dancing with the Stars rajongó szerint Franciskáék harmadik helye azért is nagy dolog, mert míg WhisperTonnak hatalmas követőtábora van, Szabó Zsófit pedig jól ismerik a televíziónézők, addig a színésznőt eddig főleg csak a színházrajongók ismerték.